Harry Styles o terapiji: Želel sem biti tisti, ki je ne potrebuje

Harry Styles je spregovoril o pozitivnih učinkih terapije na njegovo duševno zdravje, čeprav je bil na začetku zelo skeptičen in se je je lotil z zadržanostjo. Zvezdnik je v nedavnem intervjuju priznal, da mu je prav pogovor s strokovnjakom omogočil, da je odprl vrata svoji podzavesti in si dovolil vstopiti v svojo podzavest.

28-letnik je razkril, da se je na pogovor k terapevtu prvič odpravil pred petimi leti: "Do takrat sem bil mnenja, da se k terapevtu odpraviš, če si zlomljen in potrebuješ pomoč," je dejal za Better Homes & Gardens in dodal, da je to kar nek kliše, da ljudje v glasbeni industriji poiščejo pomoč terapevtov. "Želel sem si biti tisti, ki lahko reče, da je ne potrebuje," je povedal.

Povedal je še, da je bila prav terapija tista, ki ga je naučila, da lahko čustvuje: "Najbolj živega se počutiš, ko sprejmeš življenje, to pa vključuje čas, ko si srečen in ko zelo trpiš. Ko jokaš od sreče in ko jokaš od trpljenja, takrat se počutiš zelo živega." Težave je imel tudi po razpadu skupine One Direction, katere član je bil do leta 2016. Povedal je, da se je težko soočil z razpadom skupine, z njim pa se je sprijaznil šele med pandemijo.