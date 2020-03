Harry Styles opisal, kako so ga za valentinovo oropali

Kot smo že poročali, so britanskega glasbenika Harryja Stylesa na eni od londonskih ulic oropali neznanci, eden od roparjev je iz žepa potegnil tudi nož. Od njega so zahtevali gotovino, ki jim je zvezdnik tudi predal. Na srečo se je incident končal brez poškodb.

Ker so ga oropali ravno na valentinovo, se je Harry v radijskem intervjuju pošalil, da se je to zgodilo, ker je samski. Z voditeljem pa je delil tudi detajle ropa: "Vračal sem se domov. Do doma sem imel še kakšnih pet minut, ko sem zagledal skupino fantov s kapucami, ki so zakrivale tudi obraz, to se mi je zdelo čudno. Ugasnil sem glasbo, ki sem jo poslušal preko telefona, in stopil na drugo stran ceste, toda skupina mi je sledila. Takrat sem pomislil, da me želijo oropati."

Ko ga je skupina dohitela in ga obkolila, so ga najprej vprašali, ali želi kupiti marihuano. Ko jim je odgovoril, da je ne uporablja, pa so zahtevali gotovino in telefon: "V žepu sem imel nekaj gotovine, to sem jim tudi predal, ko pa so videli kabel od slušalk so želeli tudi telefon. Od mene pa so želeli tudi, da ga odklenem, toda tega nisem hotel storiti, ko je eden od storilcev potegnil iz žepa nož."

Ves čas pa je razmišljal, kako bi se lahko izvil iz neprijetnega položaja, ko je opazil, da se približuje avto: "Opazil sem, da se približujeta dva avtomobila in začutil sem priložnost, da bi stekel proti njim ... Stekel sem in poskušal ustaviti prvi avto, a se voznik ni želel ustaviti, enako z drugim voznikom - očitno sta mislila, da sem samo nek norec, ki skače po cesti." Ker se nihče ni ustavil, je Harry izkoristil priložnost in na vso moč tekel naprej, na srečo neznanci niso stekli za njim.