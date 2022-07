Harry Styles po tragediji na Danskem odpovedal koncert: Zelo sem potrt

"Občudujem to mesto. Ljudje so tako prisrčni in polni ljubezni," je še objavil 28-letni glasbenik. Royal Arena, kjer bi moral nastopiti Styles, je od nakupovalnega središča, kjer se je v nedeljo zgodilo streljanje, oddaljena le 650 metrov.

Organizator koncerta Live Nation je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil, da so koncert odpovedali v skladu z navodili danske policije. "Vsi smo pretreseni zaradi dogajanja in naše misli so z žrtvami in njihovimi družinami," je objavil.