Harry Styles pojasnil svojo ženstveno izbiro oblačil

Harry Styles je že večkrat dvignil veliko prahu glede svoje spolne usmerjenosti. 25-letni glasbenik, ki je zaslovel s skupino One Direction, je v svoji karieri prejel veliko osebnih vprašanj in se je že naučil, kako preusmeriti pozornost. V intervjuju za časopis The Guardian je britanski zvezdnik odkrito spregovoril o svoji spolni usmerjenosti, pojasnil pa je tudi svojo nenavadno izbiro oblačil za letošnji Met Gala, kjer je poleg čipkaste bluze nosil tudi biserni uhan.

"Kaj nosijo ženske, kaj nosijo moški, to zame ni vprašanje. Če vidim lepo srajco in mi kdo reče, da je to za ženske, me takšen komentar sploh ne odvrne od nošenja tega kosa oblačila,"je povedal pevec in dodal: "Mislim, da če si samozavesten v svoji koži, je vse veliko lažje."

Pojasnil je še, da modo vidi kot način izražanja. "Oblačila mi dajejo osvobajajoč občutek. Oblačila so povezana tudi z glasbo in trenutno zvrstjo."Dodal je še, da pri njem ni zamegljena le meja glede oblačenja, ampak tudi kaj drugega v življenju. Ob vprašanju, ali pri tem namiguje na svojo spolno usmerjenost, je preprosto pritrdil. "Da, mislim, da je tako. Ne bom pa zagovarjal svojih besed, ker se to v resnici nikogar ne tiče."

"Želim si, da bi me ljudje gledali na drugačen način. Ne gre za to, ali sem homoseksualec, heteroseksualec ali pa biseksualec, preprosto mislim, da sem z določeno izbiro oblačil videti frajersko,"je še dodal zvezdnik.