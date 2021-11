Harry Styles predstavil linijo lakov za nohte

Nekatere strani, ki se ukvarjajo z recenziranjem lepotnih izdelkov, so v javnost poslale svoj odziv glede izdelkov, ki jih ponuja slavni pevec. Laki za nohte bodo na voljo v črnem, belem, rožnatem in perlastem odtenku, tem pa sledita še nadlaka v dveh barvah.

Linija lakov za nohte ni presenečenje, saj jih Harry sam uporablja v zadnjih dveh letih. Prvič pa je njegove izdelke uporabila igralka Emma Corrin , ki je z prelepo manikuro zasijala v reviji W Magazine. Styles je o svojih izdelkih povedal: "Kolekcijo pričenjam z izdajo lakov, saj pomenijo rojstvo tega, kar pravzaprav počnem. Ko zagledam barvo na kakšni od cvetlic ali tapeti, takoj pomislim, da bi si želel to barvo nositi tudi na nohtih. To je krasen mali projekt, ki se je pričel med pandemijo in ko smo ga poimenovali Pleasing, sem čutil, da bo to mnogo več kot samo laki za nohte."

Prvi od izdelkov, ki so se ga lahko ob lakih za nohte razveselili oboževalci, je tudi serum za kožo ter črtalo za oči in ustnice. V kolekcijo bodo vključene tudi okrasne nalepke za nohte, Stylesa pa so v preteklih tednih opazili tudi v podpisani jopi in z ovitkom za telefon, ki je nosil napis znamke.

Styes je na uradni TikTok strani znamke povedal nekaj besed: "Smo znamka, ki zaobjema življenje in se premika na področja, kjer je mogoče zaznati kar koli prijetnega. Naša misija je prinašati radostne izkušnje in izdelke, ki bodo dražili občutke in premikali meje. Smo prijetni, nikoli pa popolni." Dodal je, da stremijo k boljšemu in slavijo prijaznost, optimizem in se veselijo prihodnosti, ki jo soustvarjajo z uporabniki.