Harry Styles prekinil koncert in pomagal oboževalki prekiniti zvezo s fantom

Cecilia Cavalcanti se je pred kratkim udeležila koncerta Harryja Stylesa v sklopu turneje Love on Tour , kjer je v prvih vrstah stojišča s posebnim napisom pritegnila pevčevo pozornost. 21-letnica je na tablo napisala: "Varal me je. Naj mu oprostim?" Harry je napis opazil med tem, ko je odgovarjal na vprašanja oboževalcev, in ga na glas prebral pred celim stadionom.

"Kdo je ta oseba in koliko časa sta že par?" jo je vprašal pevec, Cecilia pa mu je odgovorila: "Je dober fant, skupaj sva skoraj pet let in rekel je, da mu je žal." Harry jo je dramatično vprašal: "Zakaj, fant, zakaj? Je bilo vredno zavreči vse to? Je danes tukaj z nami?"

Fant je bil v službi, zato ni bil prisoten na koncertu, 29-letni pevec pa je na to dejal: "Škoda, saj imam nekaj vprašanj zanj." Oboževalki je sicer svetoval, naj ukrepa tako, da bo srečna, a dodal: "Zaslužiš si nekoga, ki te bo spoštoval in bo iskren do tebe." Ljudje v dvorani pa so postajali vedno glasnejši in vztrajali pri svojem – naj prekine zvezo. "Ljudje so spregovorili," se je pošalil pevec.

Cecilia je pozneje razkrila, da sta se s fantom zares razšla, v izjavi za Deadline pa je povedala: "Še vedno skupaj živiva, dokler ne najdem drugega stanovanja. Občasno se še pogovarjava, saj nenazadnje živiva v istem stanovanju, a nisva več par. Nekaj mesecev pred koncertom me je fant prevaral, ko sem šla na koncert, pa sva bila še vedno par in on ni vedel za tablo z napisom." 21-letnica je pohvalila Harryja, ker je ljubeč in skrben do svojih oboževalcev. Dodala je, da se je ob njegovi pozornosti počutila 'videno in slišano'.