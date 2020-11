Harry Styles, prvi moški na naslovnici Voguea

"Ko odstraniš miselnost, da obstajajo oblačila za moške in oblačila za ženske, odstraniš tudi prepreke in si odpreš prostor za igranje," je v intervjuju pojasnil zvezdnik, ki se ne obremenjuje in ne kategorizira oblačil. Vseeno mu je, ali gre za moška ali ženska oblačila. Tisto, kar mu je všeč, izbere in obleče.

Med glasbenimi legendami, pri katerih je črpal navdih za oblačenje, so Prince, David Bowie, Elvis, Freddie Mercury in Elton John: "To so pravi zabavljači. Kot otroka so me povsem navdušili. Zdaj si oblečem kaj vpadljivega in se ne počutim več noro, da to nosim. Zdi se mi, da če se v nečem počutiš dobro, potem to postane kot superjunaška obleka. Oblačila so zato, da se z njimi zabavamo, eksperimentiramo in igramo."