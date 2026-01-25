Harry Styles razkril, kaj je počel v množici, ki je pozdravila novega papeža

Javnost je dobila odgovor na vprašanje, kaj je v Vatikanu na dan razglasitve novega papeža počel britanski zvezdnik Harry Styles. Med gostovanjem na radiu BBC Radio 1 je razkril: "V Rimu sem bil pri frizerju, ko sem slišal ljudi kričati 'habemus papam, habemus papam' ter jih videl, kako tečejo po ulici."

Harry Styles FOTO: Profimedia

Ko je frizer zaključil z urejanjem pričeske, je pevec sklenil, da si tudi sam ogleda ta zgodovinski trenutek. "Dejal sem si, da sem pet minut hoda stran, zato sem se sprehodil do tja. Bilo je noro," se je spominjal množic, ki so navdušeno sprejele novega svetega očeta.