Tuja scena

Harry Styles razkril, kaj je počel v množici, ki je pozdravila novega papeža

25. 01. 2026

Avtor:
E.M.
Harry Styles

Pevec Harry Styles, ki se je nedavno vrnil na glasbeno sceno, je v svežem intervjuju pojasnil, kaj je maja lani počel v množici, ki je v Vatikanu pozdravila novega papeža. Razlog je nasmejal njegove oboževalce.

Javnost je dobila odgovor na vprašanje, kaj je v Vatikanu na dan razglasitve novega papeža počel britanski zvezdnik Harry Styles. Med gostovanjem na radiu BBC Radio 1 je razkril: "V Rimu sem bil pri frizerju, ko sem slišal ljudi kričati 'habemus papam, habemus papam' ter jih videl, kako tečejo po ulici."

Harry Styles
Harry Styles
FOTO: Profimedia

Ko je frizer zaključil z urejanjem pričeske, je pevec sklenil, da si tudi sam ogleda ta zgodovinski trenutek. "Dejal sem si, da sem pet minut hoda stran, zato sem se sprehodil do tja. Bilo je noro," se je spominjal množic, ki so navdušeno sprejele novega svetega očeta.



Spomnimo, poročali smo, da je glasbenik s svojo prisotnostjo v Vatikanu požel veliko pozornosti. Kljub sončnim očalom in kapi s ščitnikom so ga zvesti oboževalci namreč prepoznali, njegova fotografija pa je hitro zaokrožila po spletu. "Harry Styles se je tako naključno znašel tam. En dan zmaguje na grammyjih, naslednji teče maraton na Japonskem, danes pa je v Rimu, kjer čaka, da sporočijo, kdo je postal novi papež. Res sem rada njegova oboževalka," je na družbenem omrežju zapisala ena od uporabnic.



