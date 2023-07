Harry Styles razkril tetovažo, ki je posvečena bivšemu dekletu Olivii Wilde

Harryja Stylesa so opazili s tetovažo, ki naj bi bila posvečena njegovemu nekdanjemu dekletu, igralki Olivii Wilde. Na fotografijah z ladje v Bolseni v Italiji je mogoče videti nekdanjega pevca skupine One Direction z vtetoviranim imenom Olivia.

29-letni Harry Styles je pokazal svojo tetovažo, ki je videti kot beseda Olivia, v poševni pisavi na njegovem stegnu. Zdi se, da je na njegovi nogi vtetovirana tudi beseda colazione, ki v italijanščini pomeni zajtrk, čeprav ni jasno, ali obstaja kakšna povezava med obema tetovažama. Črnilo na stegnih je bilo vidno, ko je glasbenik nosil zelene kopalke in zeleno-belo karirasto srajco. Na ladji se mu je pridružila skupina prijateljev, vključno z nekdanjim voditeljem Late Late Showa Jamesom Cordenom in manekenko pri Victoria's Secret Jacquelyn Jablonski.

Medtem ko so nekateri oboževalci hitro označili 39-letno Olivio Wilde kot muzo za Stylesov tatu, so drugi komentirali, da bi bil pomen morda povezan s pesmijo skupine One Direction Olivia z njihovega albuma Made in the AM iz leta 2015. Oboževalci so se tudi spraševali, ali je na fotografijah, ki so bile posnete od daleč, sploh napisano ime Olivia.

"Živel bom v blaženem neznanju o tem, kaj dejansko je ta tetovaža, dokler ne vidim nekaj fotografij z ločljivostjo Ultra HD 4K, ki bodo dokazale, da se motim, ker vem, da ni bil dovolj neumen, da bi si dal tetovirati ime," je zapisal uporabnik Twitterja."Šalo na stran, če na tetovaži res piše Olivia, potem to samo dokazuje, da je Harry Styles človek. Naredil je nekaj norega zaradi dekleta, v katerega je bil v nekem trenutku zaljubljen, kot verjetno neka velika romantična gesta," je zapisal drugi uporabnik. "To ali dejstvo, da je dobesedno napisal ljubezensko pesem z naslovom Olivia. Kakor koli že, to je nekaj, čemur bi se morali smejati, namesto da norimo okrog tega," je dodal tretji. Vendar pa nekateri niso verjeli, da si bo izvajalec pesmi As It Was dal tetovažo, posvečeno svoji bivši. "Ne morem verjeti, da je Harry Styles tak, da bi si vtetoviral ime," je objavil drug uporabnik Twitterja.

Pevec in igralka Olivia Wilde sta bila prvič v zvezi januarja 2021, potem ko so ju opazili, da se držita za roke na poroki v Montecitu v Kaliforniji. Njuna romanca je sledila njenemu burnemu razhodu od nekdanjega zaročenca Jasona Sudeikisa, s katerim ima dva otroka. Styles in Wildova sta skupaj hodila na romantične zmenke in drug drugega obsipala s pohvalami na družbenih omrežjih v skoraj dveletni zvezi. Novembra 2022 sta zvezo prekinila. Vir je za ameriški medij takrat povedal, da je bil njun razhod prijateljski. "Med njima ni hude krvi. Harry ni zapustil Olivie ali obratno. To je najdaljša zveza, ki jo je imel Harry, tako da očitno imata posebno vez."