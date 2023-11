Harry Styles se je poslovil od svojih značilnih kodrov

Njegov novi videz pa nikakor ni navdušil njegovih oboževalcev, ki so se na fotografije, ki so seveda takoj zaokrožile po spletu, odzvali na različne načine. "Harryja Stylesa tako zelo obožujem in zagovarjal bom vse, kar naredi, vendar te pričeske ne bom, žal mi je," je zapisal eden, medtem ko je drug komentiral, da brez svojih znamenitih kodrov pač enostavno ni več Harry Styles. "Harry je očitno v krizi srednjih let" in "Snemi to plešasto kapo, ne igraj se z nami" so še sledili komentarji.

Med njegovimi oboževalci pa so seveda tudi taki, ki za slavnim pevcem stojijo, ne glede ne to, kaj se odloči narediti s svojo podobo. "Bolj ko gledam ta videoposnetek, bolj vroča se mi zdi njegova frizura. To je učinek Harryja Stylesa", "Waw, dobro je videti" in "Še bolj je čeden" so zapisali njegovi sledilci. Zakaj se je glasbenik, ki je leta 2020 svoje oboževalce že šokiral s svojo pričesko, saj se je odločil, da si pusti lase do ramen in celo brke, pobril lase, ni znano. Če to od njega zahteva kakšna nova vloga ali kakšen drug projekt, bo zagotovo jasno kmalu.