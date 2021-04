Harry Styles v kostumu Male morske deklice

Na Twitterju so se nedavno pojavile fotografije grammyjevega nagrajenca Harryja Stylsa, oblečenega v kostum morske deklice iz risanega filma Mala morska deklica. Do sedaj nevidene fotografije so bile sicer del promocijskega materiala, namenjenega promoviranju pevčevega nastopa v ameriški zabavni oddaji Saturday Night Liveleta 2019, sedaj pa so postale prava spletna senzacija.