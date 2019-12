Harry Styles v pesmi namignil, da je varal nekdanje dekle

Harry Styles, ki ima zdaj uspešno samostojno glasbeno kariero, pred tem pa je bil član priljubljene fantovske skupine One Direction, je izdal nov album, ki na prodajne police prihaja te dni. Seveda so oboževalci pohiteli z nakupom in hitro prisluhnili novemu materialu. Ko so slišali pesmi, kot soCherry, Watermelon SugarterFalling, pa so se oboževalci vprašali, ali je inspiracijo za besedila dobil pri nekdanjem dekletu, Victorijinim angelčkom Camille Rowe.

Z manekenko se je zvezdnik videval lani, zvezo pa sta skrbno čuvala zase. Očitno je bila stvar dovolj resna, da jo je pevec prestavil tudi svoji družini. A nekje se je zalomilo in po letu dni sta šla narazen. Razlog za razhod naj bi bil v natrpanem urniku, zato sta se preprosto odtujila.

A oboževalci zdaj mislijo, da je preko pesmi glasbenik javil, kaj se je v resnici zgodilo. "Ležim v postelji, toda zraven nisi ti. Nihče ni kriv za to, razen pijača in moje begajoče roke," je del besedila, in mnogi mislijo, da je v postelji drugo dekle, za varanje pa je kriv alkohol in nemir v Harryjevem srcu.

V neki drugi pesmi pa naj bi Harry namignil, da mu je žal, ker se je njuna romanca končala. Kajti Camille je že našla novo ljubezen, v zvezi je s Theom Niarchosom, prodajalcem umetnin. "Ne govoru mu ljubi ... ne kliči ga to, kakor si nekoč klicala mene," je še eno od dvoumnih besedil, za nameček pa je v besedilu dodal tudi: "Ali ti razkazuje galerijo staršev?," oče novega izbranca ima namreč v lasti ogromno, večmilijonsko zbirko umetnin.