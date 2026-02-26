Harry Styles vendarle naslovil govorice, da je v resnici plešast in nosi lasuljo

Harry Styles se ne ukvarja z nepomembnimi stvarmi, med katere šteje tudi govorice, da je v resnici plešast. Te so se prvič pojavile pred približno štirimi leti, ko je obrekljiv profil na družbenem omrežju objavil, da je pevec, ki se občasno preizkuša v igralstvu, skoraj plešast in zato uporablja lasni vložek. Od takrat uporabniki spleta ugotavljajo, ali je govorica resnična in kaj naj bi zvezdnik počel, da vzdržuje svojo podobo z gostimi lasmi.

Oboževalke že od nekdaj občudujejo pričesko Harryja Stylesa. FOTO: Profimedia

32-letnik je v novem intervjuju priznal, da je o govoricah obveščen in se tudi sam ponorčeval iz tistih, ki jim verjamejo. Broski ga je najprej vprašala, ali ima umetne zobe, ko je pevec zanikal, pa je pogovor napeljala še na lase. Harry je preprosto dejal: "Kaj pa je z lasno linijo?"

Harry se je z govoricami seznanil avgusta 2022, ko je za Rolling Stone dejal, da mu je zanje povedal Kid Harpoon, s katerim sta takrat sodelovala. "Kako je že s plešavostjo? Preskoči eno generacijo, kajne? Če je bil ded plešast, potem boš tudi ti? No, moj dedek ni bil plešast, tako da držite pesti," je dejal.