Tuja scena

Harry Styles vendarle naslovil govorice, da je v resnici plešast in nosi lasuljo

London, 26. 02. 2026 14.56 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Harry Styles

Britanski pevec Harry Styles je po več kot štirih letih vendarle naslovil govorice, da je v resnici plešast. Zvezdnik, katerega podobo je v veliki meri oblikovala prav njegova pričeska, je v intervjuju z Brittany Broski razkril, ali nosi lasuljo in se poslužuje posegov za presaditev las.

Harry Styles se ne ukvarja z nepomembnimi stvarmi, med katere šteje tudi govorice, da je v resnici plešast. Te so se prvič pojavile pred približno štirimi leti, ko je obrekljiv profil na družbenem omrežju objavil, da je pevec, ki se občasno preizkuša v igralstvu, skoraj plešast in zato uporablja lasni vložek. Od takrat uporabniki spleta ugotavljajo, ali je govorica resnična in kaj naj bi zvezdnik počel, da vzdržuje svojo podobo z gostimi lasmi.

Oboževalke že od nekdaj občudujejo pričesko Harryja Stylesa.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

32-letnik je v novem intervjuju priznal, da je o govoricah obveščen in se tudi sam ponorčeval iz tistih, ki jim verjamejo. Broski ga je najprej vprašala, ali ima umetne zobe, ko je pevec zanikal, pa je pogovor napeljala še na lase. Harry je preprosto dejal: "Kaj pa je z lasno linijo?"

Preberi še Harry Styles pokazal novo pričesko, oboževalci šokirani

Harry se je z govoricami seznanil avgusta 2022, ko je za Rolling Stone dejal, da mu je zanje povedal Kid Harpoon, s katerim sta takrat sodelovala. "Kako je že s plešavostjo? Preskoči eno generacijo, kajne? Če je bil ded plešast, potem boš tudi ti? No, moj dedek ni bil plešast, tako da držite pesti," je dejal.

Razlagalnik

Harry Styles je britanski pevec, tekstopisec in igralec, ki se je sprva uveljavil kot član fantovske skupine One Direction. Po razpadu skupine je uspešno nadaljeval samostojno kariero, izdal več studijskih albumov in postal znan po svojem eklektičnem modnem slogu ter nastopih, ki pogosto vključujejo elemente glam rocka in popa. Sodeloval je tudi v filmih, kot sta 'Dunkirk' in 'Don't Worry Darling'.

Lasni vložek ali lasulja je umetna ali naravna lasna dopolnitev, ki se uporablja za pokrivanje plešavosti, redčenja las ali kot modni dodatek. Lasulje so lahko izdelane iz človeških las, živalskih dlak ali sintetičnih vlaken, medtem ko so lasni vložki pogosto manjši in se bolj diskretno pritrjujejo na določene predele lasišča. Uporabljajo jih tako moški kot ženske za izboljšanje videza ali kot del scenskih kostumov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
harry styles pleša govorice pevec

bibaleze
