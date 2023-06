Harry Styles za nosečnico, ki je odšla na stranišče, ustavil koncert

Harry Styles je razveselil zvesto oboževalko Sian , ko je ustavil koncert v Walesu in ji omogočil, da je v spremstvu varnostnika odšla do stranišča, on pa je med tem časom občinstvo zabaval s komičnimi vložki in počakal z nadaljevanjem nastopa, da se je noseča Sian vrnila v dvorano.

Še preden pa bi lahko nekdanji član skupine One Directon pretehtal možnosti, je oboževalka priznala, da mora na stranišče. "Mislim, da se vsi strinjamo, da je pomembno, da gre Sian na stranišče, kajne?" je Styles vprašal občinstvo in dodal: "Tole bom naredil izjemoma. Če greš na stranišče, bom zavlačeval. Sian ničesar ne boš zamudila. Če pohitiš, ne boš zamudila."

Noseča oboževalka je pevčevo pozornost pritegnila s prošnjo, naj ji pomaga pri izbiri imena za otroka, nato pa se je med njima razvil pogovor. "To je velik pritisk, Sian. Res želiš, da poimenujem tvojega otroka?" je z odra odgovoril zvezdnik in nadaljeval: "Čeprav to bi lahko bilo še kar zabavno, kajne? Le kaj naj bo? Le kaj naj bo?"

29-letnik je nenačrtovan odmor izkoristil tako, da je komuniciral z občinstvom in bral napise na njihovih panojih. Ko se je Sian vrnila v dvorano, je začel vzklikati: "Prihaja, prihaja!" Z grammyjem nagrajen pevec je nato pomagal nosečnici pri izbiranju imena za otroka, predlogi pa so bili Stevie, Rafe, Harley in Caleb. Za pomoč je prosil občinstvo, ki je z najbolj glasnim vzklikanjem izbralo ime Stevie.

Ko je posnetek dogajanja zaokrožil po družbenih omrežjih, so komentatorji pohvalili pevčevo prijaznost in dobrosrčnost. "Vedno je tako nežen in prijazen do nosečnic. Res sladek in razumevajoč," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Kako je lahko ena oseba tako čudovita?" Neka oboževalka je šla še korak naprej in zapisala: "Način, na katerega je zavlačeval koncert zaradi ene osebe med tisočimi! To je moški, ki ga ljubim!"