Harry Styles znova samski, razšel se je z igralko Taylor Russell

Čeprav se je pred meseci govorilo, da je Harry Styles pripravljen na poroko, celo na družino in otroke, ta pravljica očitno ni imela srečnega konca. Po poročanju britanskih medijev se je priljubljeni pevec razšel s svojim dekletom Taylor Russell, s katero sta bila skupaj nekaj več kot leto dni. Zadnjič so ju skupaj opazili aprila v Tokiu, po potovanju na Japonsko pa naj bi se stvari zgolj še poslabšale.

Harry Styles je znova samski. Po poročanju Daily Maila, se je igralec razšel s svojim zadnjim dekletom Taylor Russell, s katero sta bila v zvezi 14 mesecev. Čeprav ne pevec ne pevka novice nista potrdila, je vse bolj jasno, da se je njuna ljubezenska pravljica končala.

Par je bil nazadnje skupaj opažen aprila, ko sta kolesarila po ulicah Tokia. FOTO: Profimedia icon-expand

Par je bil nazadnje skupaj opažen aprila, ko sta kolesarila po ulicah Tokia, a prav po prihodu iz Japonske naj bi se stvari med njima zaostrile. Kot so povedali viri blizu para, je bil med njima precej napet odnos, zdaj pa je dokončno počilo. "Po potovanju na Japonsko sta preživela težko obdobje in sta bila nekaj časa ločena. Bila sta čudovit par in očitno je bilo, da je Taylor osrečila Harryja, a stvari so postale nekoliko napete, zato sta si vzela čas," je povedal vir.

Taylor se je letošnje Met Gale udeležila brez Harryja. FOTO: Profimedia icon-expand

Pevčeve želje po poroki in družini so očitno splavale po vodi. "Izkusil je vso slavo, ki bi si jo lahko kdo želel. Zdaj je pripravljen na naslednje poglavje. Zaljubljen je v Taylor. Z njo si želi družino in to je naslednja faza njegovega življenja," je sicer marca za tuje medije trdil vir. 29-letnica se je v začetku maja tudi sama udeležila slovite Met Gale in že takrat nakazala na to, da se njena romanca z leto dni starejšim zvezdnikom ni izšla.