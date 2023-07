Harryja in Meghan ujeli na zmenku: Ona nasmejana, on gledal v tla

Princ Harry in Meghan Markle naj bi se znova znašla v težavah. Tokrat naj bi razlog tičal v financah, vojvoda in vojvodinja pa naj bi zanje krivila smrt kraljice Elizabete II. in pandemijo. Kljub namigovanjem pa sta se 41-letnica in 38-letnik odločila za nekaj sprostitve in se odpravila na zmenek v eno izmed restavracij v Santa Barnari, kjer so ju v objektive ujeli fotografi. Med odhodom iz restavracije se je nasmejana nekdanja igralka sprehajala ob možu, on pa je zaskrbljen zrl v tla.