Harryjev molk o prihodu otroka nosi globlji pomen

Vse oči so uprte v britansko kraljevo družino in prihod novega družinskega člana, prvorojenca Meghan Markle in princa Harryja. A zakonca še vedno molčita, prav tako ostali člani kraljeve družine. Z molkom, ki naj bi odvrnil medije, pa je prišlo do obratnega učinka: večjih špekulacij, govoric in poročanj o tem, ali je in kdaj bo vojvodinja susekška rodila. Pojavila so se tudi tolmačenja Harryjeve odločitve, da z mediji do poroda ne bo delil nikakršnih informacij.

Skoraj 50 dni je minilo, odkar je vojvodinja Meghan Markle nazadnje stopila v javnost. Od svojega zadnjega javnega 'nastopa' s soprogom Harryjem se je namreč v njunem domu (v Frogmore Cottageu) popolnoma distancirala od zunanjega sveta in se posvetila prihodu svojega prvega otroka. Izjavo o tem, da bi rada prvorojenca dočakala v intimnem vzdušju, sta kraljeva zakonca podala že pred dobrima dvema tednoma, od takrat naprej pa se le ugiba in namiguje, ali je Meghan že rodila in kdaj bo znanih več informacij.Molčita tako Harry kot Meghan, od uradnih izjav za medije pa se je distancirala tudi Kensingtonska palača, ki sicer redno twitta vse pomembnejše dogodke v zvezi s kraljevo družino.

A obstaja globlji pomen Harryjevega molka: medtem, ko so številni tuji mediji in tabloidi do sedaj poročali o tem, da sta Meghan in Harry tako ali drugače kraljevi par, ki je do sedaj prekršil kar nekaj kraljevih protokolov in da s svojim molkom o prihodu prvorojenca nadaljujeta svojevrstno tradicijo 'kršenja pravil', velja izpostaviti, da princ Harry že od najstniških let goji precejšnjo zamero do medijev – začelo pa se je pravzaprav s smrtjo njegove mame, princese Diane.

Princ Harry z mamo, pokojno princeso Diano FOTO: Profimedia

Ker po tragični prometni nesreči, v kateri je umrla takrat 38-letna ljubljenka britanskih src, mediji niso poročali zgolj o nesreči, temveč so izpostavili tudi temno plat njenega zakona s princem Charlesom– ta naj bi bil prepreden z lažmi in aferami, so govorice, ki so odmevale v javnosti, nedvomno pustile velik pečat na princu Harryju, ki je bil v času mamine smrti še deček. V zrelejši starostni dobi naj bi prav poročanje medijev povzročilo tudi Harryjev razhod s kar dvema dekletoma in sicer s Chelsy Davy in Cressido Bonas. Čeprav so številni komentatorji za tuje novičarske portale podali izjave, da je njegova skrivnostnost v zvezi z informacijami o prihajajočem otroku že rahlo ''nezrela'' in da bi se moral kljub vsemu zavedati, da je njegova kraljeva dolžnost med drugim izpostaviti takšne detajle – kot sta to storila tudi njegov starejši brat William in njegova soproga Kate, pa se je našla tudi zagovornica Harryjeve želje po zasebnosti.

Oprah Winfrey stoji kraljevima zakoncema trdno ob strani FOTO: Profimedia