Harryjeva knjiga spominov od prodajne uspešnice do 'pozabljene v hotelih'

Kot poročajo hotelirji in hotelski delavci, so hoteli preplavljeni s toliko 'pozabljenimi' knjigami Harryjeve biografije, da so začeli knjige podarjati – a jih ne sprejmejo niti lokalne knjigarne in knjižnice. Kar se je začelo kot prodajna uspešnica, se je spremenilo v najpogosteje zavržen predmet v zabojnikih za izgubljene in najdene stvari. Kot poroča Mirror, se je v hotelih in letoviščih po Španiji, Turčiji in Grčiji v zabojnikih za izgubljene in najdene stvari pojavilo toliko kopij, da osebje ne ve, kaj naj stori z njimi.