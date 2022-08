Harryjeve oboževalke za dobro stojišče domnevno urinirale v lastna oblačila

Podpornice angleškega pevca Harryja Stylesa dokazujejo, da je fenomen zagretih oboževalk še kako živ in prisoten v družbi. Po spletu so namreč zaokrožile govorice, da so nekatere posameznice na lastni koži dokazale, kaj vse so za svojega vzornika pripravljene narediti.

Koliko denarja bi bili pripravljeni zapraviti za nakup vstopnice za koncert vašega idola? Koliko ur bi za svojega idola nato stali v vrsti? In kje bi v želji po srečanju s svojim idolom začrtali mejo? Vsa ta vprašanja so se nedavno pojavila na družbenih omrežjih. Razlog? icon-expand Podpornice angleškega pevca Harryja Stylesa dokazujejo, da je fenomen zagretih oboževalk še kako živ. FOTO: Profimedia Po spletu so zakrožile govorice, da so najbolj zagrete oboževalke angleškega pevca Harryja Stylesa v strahu, da bi izgubile dobro stojišče na enem izmed njegovih koncertov, urinirale kar v svoja oblačila. Goreče podpornice, ki so tik ob odprtju dvorane zasedle stojišča najbližje odru, so tako ob hudi stiski stranišče 'ustvarile' kar sredi dvorane. Glasbenik, ki ga je legendarna glasbena revija Rolling Stone nedavno označila za najbolj zaželenega moškega, se na šokantne govorice javno še ni odzval, so pa zato svoje mnenje na spletu delili uporabniki. Ti so se v en glas strinjali, da je bila domnevna poteza deklet prekoračitev vseh mej zdrave pameti. icon-expand Ali so oboževalke Harryja Stylesa res urinirale sredi dvorane? FOTO: Profimedia "Prosim recite, da se šalite," je na TikTok zapisal eden od uporabnikov, medtem ko je drugi pripomnil, da se lahko kaj takega zgodi zgolj v Ameriki. "Moja prijateljica je bila na tem koncertu. Stala je v zadnjem delu stojišča in dejala, da je tam močno zaudarjalo," pa je prvemu odgovorila neka uporabnica. "Kot velika, ampak zares velika Harryjeva oboževalka tega nikoli ne bi mogla narediti," je govorice komentirala ena izmed glasbenikovih podpornic, medtem ko se je veliko uporabnikov spraševalo, zakaj dekleta v stiski niso nikogar prosila, da bi popazil na njihovo stojišče. "Na vseh koncertih, ki sem jih obiskala, so ljudje v prostoru za oboževalce popazili na moje mesto, medtem ko sem sama odhitela na stranišče ali po pijačo. Vedno se je dalo z vsemi prijazno dogovoriti," je celotno situacijo komentirala neka TikTok uporabnica. PREBERI ŠE Harry Styles in Oliva Wilde sta spregovorila o negativnem odzivu oboževalcev O (pre)zagretih oboževalkah je Styles sicer nedavno spregovoril. Povod za to so bila vedno bolj sovražna sporočila, ki jih je na račun romantične zveze s pevcem prejemala igralka Olivia Wilde. "Zelo težek občutek je, da to, da si z mano, pomeni tudi, da si v enem grdem kotičku Twitterja," je dejal nekdanji član skupine One Direction. "Samo peti sem si želel. Nisem želel tega početi zato, da bi kogarkoli prizadel."