Harryjeve zadnje besede pokojni babici: Upam, da boš srečna

"Upam, da boš srečna," so bile zadnje besede, ki jih je princ Harry izrekel svoji pokojni babici, kraljici Elizabeti II. , ko je umrla. Obenem je še dodal, da bosta sedaj skupaj z njegovim dedkom, princem Philipom , ki je umrl leta 2021 v starosti 99 let.

Poslednje besede svoji babici je Harry razkril v svoji knjigi z naslovom Spare , ki bo izšla 10. januarja. V njej je obenem tudi iskreno priznal, da občuduje pokojno kraljico. "Svoje dolžnosti je izpolnjevala do konca," je zapisal in s tem ciljal na njeno udeležbo na praznovanju platinastega jubileja, čeprav je bila že takrat v nekoliko slabšem zdravstvenem stanju.

Po poročanju PageSix je princ za smrt svoje ljubljene babice izvedel iz medijev in ne od družinskih članov. Da se njeno zdravstveno stanje izrazito poslabšuje, je izvedel med obiskom Nemčije in se takoj odpravil k babici, a je bilo prepozno. Kraljica je na svojem dvoru Balmoralu na Škotskem umrla le nekaj ur, preden se je vnuk uspel dokončno posloviti od nje.

Njena smrt je takrat ponovno združila razdvojena brata Harryja in Williama, ki sta se oba udeležila desetdnevnega žalovanja za kraljico. Čeprav nista bila v najboljših odnosih, vse, odkar je Harry z ženo Meghan zapustil kraljevi dvor in se preselil v Kalifornijo, je bil William tisti, ki je poklical brata in ga povabil na žalno slovesnost.