Harvey Weinstein in soproga Georgina Chapman uradno ločena

Zakon Harveyja Weinsteina in njegove soproge Georgine Chapman se je po desetih letih tudi uradno končal. Žena nekoč cenjenega hollywoodskega producenta je zvezo sicer prekinila že leta 2017, ko so na dan prišle informacije o Weinsteinovih kaznivih dejanjih, sodišče pa je ločitveni postopek uradno zaključilo šele pred nekaj dnevi.

"Moje misli so pri vseh žrtvah, ki so utrpele gromozansko bolečino zaradi teh neodpustljivih dejanj," je leta 2017 dejala 45-letnica in dodala, da je moža zapustila in vso svojo pozornost usmerila v vzgojo otrok in skrb zanju. Njeno potezo je v tistem času podprl tudi Harvey in dejal, da upa, da bosta lahko nekega dne zopet skupaj.