Harvey Weinstein ob novi obtožbi trdi, da je nedolžen

Kot poroča na spletni strani časnik New York Times, manhattansko okrožno tožilstvo, ki preganja Harveyja Weinsteina zaradi domnevnega spolnega napada na žensko v hotelu na Manhattnu leta 2006, ponovno obravnava tudi predhodni primer. Producent je 8. septembra prestal nujno operacijo srca in tožilci so prejšnji teden sporočili, da bo nova obtožba ostala zapečatena, dokler ne bo dovolj pri močeh, da se pojavi na sodišču, kar se je zgodilo v sredo po lokalnem času. "Moj klient želi čimprejšnjega sojenja," je takrat povedal njegov odvetnik Arthur Aidala .

Nova obtožba kaznivega dejanja prve stopnje je zadnja od obtožb na račun Weinstaina, ki se je v preteklosti znašel v središče obtožb, ki so sprožile globalno gibanje #MeToo. 72-letnik je bil zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost v Kaliforniji že obsojen na 16 let zapora. Nekoč mogočen hollywoodski producent je bil v New Yorku leta 2020 obsojen zaradi posilstva, ki se je zgodilo sedem let prej in zaradi spolnega napada leta 2006. A prizivno sodišče v New Yorku je letos ugotovilo, da so bile v sodnem procesu storjene napake in je sodbo razveljavilo. Že takrat je tožilstvo napovedalo nov pregon zvezdnika.