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Harvey Weinstein obsojen na 15-letno zaporno kazen zaradi spolnega napada

New York, 23. 09. 2026 19.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Harvey Weinstein

Osramočeni hollywoodski producent Harvey Weinstein je bil obsojen na 15-letno zaporno kazen, potem ko ga je porota spoznala za krivega zaradi spolnega napada na nekdanjo asistentko.

Žrtev Miriam Haley je v izjavi na sodišču dejala, da je napad na njeno življenje pustil uničujoče posledice, saj se morda nikoli več ne bo počutila varno. Nekdanji filmski producent Harvey Weinstein se je na sodišču v New Yorku pojavil na invalidskem vozičku in še vedno zanikal vse obtožbe zoper njega, hkrati pa se je opravičil vsem, ki so jih njegova dejanja morebiti prizadela.

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein
FOTO: Profimedia

Weinstein je po teh sojenjih zaradi obtožb posilstva in spolnega napada že šest let v zaporu, zaradi spolnih zločinov pa je bil obsojen tudi v Los Angelesu. V primeru Miriam Haley so mu sodili že leta 2020, a je štiri leta pozneje višje sodišče v New Yorku sodbo razveljavilo, ker naj nekdanjemu filmskemu mogulu ne bi pošteno sodili. Obtožnico zaradi spolnega napada na Haley so ponovno vložili lansko leto.

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Na sojenju leta 2020 so pričale tri ženske, ob Haley še igralka Jessica Mann in manekenka Kaja Sokola. Prva je dejala, da jo je Weinstein spolno napadel v spalnici svojega stanovanja na Manhattnu leta 2006, za kar ga je porota spoznala za krivega. "Menila sem, da se moram postaviti zase in za resnico," je takrat dejala v izjavi za BBC. Za napad na Sokolo ni bil spoznan za krivega, neodločeni pa so ostali v primeru Mann.

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