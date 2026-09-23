Harvey Weinstein obsojen na 15-letno zaporno kazen zaradi spolnega napada

Žrtev Miriam Haley je v izjavi na sodišču dejala, da je napad na njeno življenje pustil uničujoče posledice, saj se morda nikoli več ne bo počutila varno. Nekdanji filmski producent Harvey Weinstein se je na sodišču v New Yorku pojavil na invalidskem vozičku in še vedno zanikal vse obtožbe zoper njega, hkrati pa se je opravičil vsem, ki so jih njegova dejanja morebiti prizadela.

Harvey Weinstein FOTO: Profimedia

Weinstein je po teh sojenjih zaradi obtožb posilstva in spolnega napada že šest let v zaporu, zaradi spolnih zločinov pa je bil obsojen tudi v Los Angelesu. V primeru Miriam Haley so mu sodili že leta 2020, a je štiri leta pozneje višje sodišče v New Yorku sodbo razveljavilo, ker naj nekdanjemu filmskemu mogulu ne bi pošteno sodili. Obtožnico zaradi spolnega napada na Haley so ponovno vložili lansko leto.