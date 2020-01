Harvey Weinstein obtožbe še vedno zanika

Pred dnevi se je zaradi posilstva neimenovane žrtve in spolnega napada na Mimi Haleyi začel sodni proces proti slavnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu. Kar 43 potencialnih porotnikov pa je zaradi pristranskosti odstopilo od svoje vloge.

Harveyja Weinsteina, ki je v newyorško sodno dvorano prišel s pomočjo hodulje in v spremstvu pomočnikov, so pred stavbo pričakali številni protestniki. Eno najodmevnejših sojenj v okviru filmske industrije bo tako kmalu prišlo do svojega zaključka.

Obtožbe še vedno zanika. FOTO: Profimedia

67-letnemu Harveyju sodijo zaradi domnevnega posilstva leta 2013 in spolnega nadlegovanja leta 2006, sicer pa ga je vse skupaj obsodilo več kot 80 žensk. Nekdaj zelo uspešni producent krivde ne priznava. Eden od prisotnih porotnikov, ki je želel ostati anonimen in je kasneje priznal, da ne želi sodelovati pri sojenju, je svoje občutke strnil za CNN: "Harvey je bil tam, le 3 metre stran od mene, sedel sem za njim. Bil je v grozni obleki in nasploh je bil v slabem stanju. Bilo je hladno, a jaz sem se med sedenjem potil." Kar 43 od 120 potencialnih porotnikov je od sojenja odstopilo, ker so menili, da ne morejo ostati nepristranski. Prav tako so morali sojenje zapustiti tisti, ki so osebno poznali katero od prič, ali so bili na kakršenkoli način povezani s Hollywoodom.

Harvey Weinstein je v newyorško sodno dvorano prišel s pomočjo hodulje in v spremstvu pomočnikov. FOTO: Profimedia