Harvey Weinstein obtožen šestih novih spolnih napadov

Harvey Weinstein, ki je bil v začetku leta v New Yorku obsojen zaradi spolnih zločinov, se zdaj na losangeleškem sodišču sooča s skupno enajstimi obtožbami za spolne napade, v katere je vpletenih pet žensk.

Zadnje obtožbe ga bremenijo, da je med letoma 2004 in 2005 v hotelu na Beverly Hillsu posilil žensko ter da je drugo žensko dvakrat posilil, in sicer novembra 2009 in leto kasneje.

Predstavniki Weinsteina, ki v New Yorku služi 23-letno zaporno kazen, novih obtožb niso komentirali. Spomnimo, da je Harvey vedno zanikal, da ni nikoli imel spolnih odnosov pod prisilo.

"Hvaležna sem prvi ženski, ki je prijavila te zločine in katere jeza je drugim dala moč, da spregovorijo," je dejala v izjavi za javnost tožilka Jackie Lacey. "To, da sta najnovejši žrtvi pripravljeni pričati proti mogočnemu človeku, nam daje dodatne dokaze, ki jih potrebujemo za prepričljiv kazenski primer."

68-letni Weinstein je bil januarja v Los Anglesu obtožen spolnega nasilja nad dvema ženskama leta 2013, incidenta sta se zgodila ločeno. Obtožbe več deset žensk leta 2017 so privedle do konca njegove kariere v filmski industriji in spodbudile gibanje #MeToo. Med marčevskim sojenjem v New Yorku je bil 68-letnik spoznan za krivega spolnega dejanja prve stopnje nad eno žensko in posilstva tretje stopnje nad drugo žensko. Za posilstvo in spolne napade je dobil 23 let zapora. Weinstein je bil nekoč eden od najmočnejših hollywoodskih ustvarjalcev.

Tožilci iz Los Angelesa so vložili zahtevo za začasno 'skrbništvo' nad Weinsteinom, ki trenutno služi kazen v newyorškem zaporu. Zaslišanje o izročitvi je predvideno decembra.