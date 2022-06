Harvey Weinstein ponovno obtožen spolnega napada

Kronsko tožilstvo Združenega kraljestva je sporočilo, da je Harvey Weinstein obtožen spolnega napada ženske, ki naj bi se zgodil pred približno 26 leti v Londonu. Nekdanji filmski producent trenutno v zaporu že prestaja kazen zaradi spolnih napadov in posilstev, ki so se zgodili v New Yorku.

Obtožb zoper nekdanjega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina še ni konec. Tokrat je obtožen ponovno spolnega napada ženske, ki naj bi se zgodil avgusta 1996 v Londonu, poroča BBC. Rosemary Ainslie, vodja posebnega oddelka za kriminal, je v izjavi za javnost povedala, da so bile obtožbe avtorizirane po pregledu dokazov, ki jih je zbrala metropolitanska policija. icon-expand Harvey Weinstein FOTO: Profimedia Weinstein trenutno v zaporu prestaja 23-letno kazen zaradi spolnih napadov in posilstev, ki so se zgodili v New Yorku, čaka pa tudi na zaslišanje zaradi podobnih prestopkov, ki jih je storil v Los Angelesu. Vse obtožbe je že zanikal. PREBERI ŠE Weinsteinovo 'avtobiografijo' spisala njegova sojetnika V Hollywoodu je nedavno završalo, ker se je na prodajnih policah pojavila avtobiografija težavnega filmskega producenta. Knjiga spominov je v resnici nastala za rešetkami, za njo pa stojijo zaporniki, ki si v Weinsteinovi družbi med prestajanjem kazni krajšajo čas.