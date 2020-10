Harvey Weinstein opustil upanje, da bo na svobodi predčasno

Harvey Weinsteinnaj bi prenehal upati, da bo zapor zaradi plačila varščine zapustil prej, kot je zapisano v obsodbi. To so javnosti sporočili njegovi odvetniki, čeprav je 68-letnik še vedno prepričan, da bo zmagal v ugovoru, ki ga je sam poimenoval kar 'Sikstinska kapela vseh pritožb'. Po tem, ko so Weinsteina obtožili posilstev, so njegovi zastopniki že februarja letos pričeli pripravljati ugovor. Načrte glede pritožbe je nato prekinila pandemija covida-19. Njegov odvetnik Arthur Aidala iz pisarne Aidala Bertuna & Kamins, je za ameriške medije povedal, da bodo ugovor vložili do konca tega leta.