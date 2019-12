Harvey Weinstein: Počutim se kot pozabljen človek

Filmski producent Harvey Weinstein in njegovo podjetje sta prejšnji teden dosegla dogovor z okoli 30 ženskami, ki so ga obtoževale spolnih napadov in nadlegovanja, tako da jim bodo izplačali dobrih 22 milijonov evrov odškodnine. Kljub temu pa januarja Weinsteina čaka obravnava na sodišču v New Yorku. Tožilci v kazenskem postopku ga namreč obtožujejo spolnega napada na dve ženski, ki naj bi se zgodila leta 2006 ter 2013.

Pred tem je producent dal intervju za New York Post, a ni želel govoriti o obtožbah, temveč je spregovoril o tem, kako zelo pomemben del Hollywooda je bil: "Počutim se kot pozabljen človek. Ustvaril sem več filmov v režiji žensk in o ženskah kot katerikoli filmski ustvarjalec. Govorim o 30 letih nazaj – ne zdaj, ko je to moderno. To sem storil prvi! Bil sem pionir."

Toda kakor pravi 67-letnik, so na to vsi pozabili ravno zaradi obtožb na njegov račun: "Vse se je razblinilo. Moje delo je pozabljeno."

Vseeno pa se je dotaknil obtožbe, ki jo je podala igralka Gwyneth Paltrow. Producent naj bi jo leta 1994, ko je imela 22 let, zvabil v hotelsko sobo, kjer jo je želel zmasirati.

"Gwyneth je leta 2003 dobila skoraj devet milijonov evrov za romantični film Stevardese letijo v nebo (View From the Top). Bila je najbolje plačana ženska igralka v neodvisnem filmu. Dobila je višji honorar kot vsi moški."