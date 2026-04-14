Harvey Weinstein ponovno na sodišče

New York, 14. 04. 2026 13.55

E.M.
Harvey Weinstein

Skoraj desetletje po začetku gibanja #MeToo, številnih pravnih bitkah in času, preživetem v zaporu, se padli filmski mogotec Harvey Weinstein ponovno odpravlja na sodišče, kjer ga čaka ponovitev sojenja v primeru domnevnega posilstva frizerke in igralke Jessice Mann.

Izbor porote za najnovejše ponovno sojenje nekdanjemu filmskemu mogotcu se bo začel v torek. Izbrani porotniki bodo nato že tretjič odločali, ali je Harvey Weinstein leta 2013 v hotelu na Manhattnu posilil frizerko in igralko Jessico Mann. "Ampak to ne bo zrcalna slika prejšnjega sojenja," je sodniku Curtisu Farberju obljubil novi Weinsteinov odvetnik Marc Agnifilo.

Tokrat bodo porotniki tehtali le eno obtožbo na podlagi enega tožnika, namesto vrste obtožb, ki so bile predstavljene na prejšnjih Weinsteinovih sojenjih v New Yorku in Los Angelesu. Z oskarjem nagrajeni producent sicer še naprej ostro zanika vse obtožbe in je na sodišču to zimo izjavil, da je "ravnal napačno, vendar nikoli ni nikogar napadel".

Weinsteinova nedavna menjava odvetnikov bi lahko spremenila potek in taktiko sojenja. Agnifilo in njegovi partnerji so se primera lotili šele februarja, potem ko se je dolgoletni Weinsteinov odvetnik Arthur Aidala umaknil iz ponovnega sojenja, da bi se osredotočil na pritožbe in civilne zadeve nekdanjega šefa studia. Tako Aidala kot Agnifilo sta znana newyorška odvetnika, vendar se njuna sloga vodenja sodnih sporov razlikujeta. Aidala je bolj ljudski, medtem ko je Agnifilo bolj formalen.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

