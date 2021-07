Harvey Weinstein se je v Los Angelesu izrekel za nedolžnega

Harvey Weinstein , ki je na sodišče v Los Angelesu prišel na invalidskem vozičku, se bo primoran soočiti z novim sojenjem, na katerem se bo njegova odvetniška ekipa borila proti skupno 11 obtožbam. Weinstein je namreč v Kaliforniji obtožen štirih posilstev in sedmih drugih spolnih prekrškov.

Hollywoodski producent se je na sodišču izrekel za nedolžnega v štirih primerih posilstva, štirih primerih prisilnega oralnega spolnega odnosa, dveh primerih spolne zlorabe z zadrževanjem osebe in enim primerom spolne zlorabe z uporabo sile. Weinsteinu bi lahko, če bo pravnomočno obsojen zaradi vseh obtožb, dosodili še dodatnih 140 let zapora.

Harveyjev odvetnik je sodniku dejal, da je na sodišče že vložil potrebne dokumente, v katerih je zahteval opustitev treh točk, ki so po njegovem mnenju že zastarale, "brez kakršne koli podlage in zelo, zelo stare". Odvetnica Gloria Allred, ki bo na sojenju zastopala dve žrtvi, je sodišču pojasnila, da žrtve spolnih napadov zaradi stigme zločin navadno prijavijo šele kasneje. "To, da dogodkov dolga leta niso razkrile organom pregona, še ne pomeni, da obtožbe niso verodostojne," je poudarila.