Harvey Weinstein spet zbolel, čaka rezultat testiranja na covid-19

Harvey Weinstein je dobil vročino, zato so ga ponovno testirali za koronavirus, poroča portal Page Six . 68-letnik na rezultate čaka v zaporu, kjer veljajo strogi varnostni ukrepi, je povedal neimenovani vir. "Lahko potrdimo, da ima gospod Weinstein vročino in da ga pozorno spremlja odlično zdravstveno osebje, za kar jim je hvaležna celotna pravna obrambna skupina," sta povedala dva od Harveyjevih predstavnikov, Juda Engelmayer in Craig Rothfeld.

O ponovnem testiranju Weinsteina so prvi poročali na portaluTMZ, zapisali so tudi, da so ga v času čakanja na rezultat namestili v 72-urno samoizolacijo.

Padlemu filmskemu titanu, ki ima povišan krvni tlak, težave s srcem, hudo sladkorno bolezen in težave s hrbtenico, so 21. marca prvič diagnosticirali covid-19, so še dodali njegovi medijski predstavniki. Takrat se je verjetno okužil v zloglasnem zaporu Rikers, kjer je bil zaprt le kratek čas, preden so ga premestili v zapor, kjer je zdaj. Takrat je prebolel simptome, kot sta hud kašelj in vročina, ter je bil v treh tednih izpuščen iz karantene.