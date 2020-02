Po poročanju BBC je bil razvpiti hollywoodski producent Harvey Weinstein spoznan za krivega v več primerih spolnega nadlegovanja in spolnih napadov. Po poročanju The New York Times je na sojenju pričalo šest žensk, ki naj bi jih Harvey spolno zlorabil. Porota ga je sicer med sojenjem dveh obtožb oprostila, a so ga po pričanju Miriam Haley, ki trdi, da jo je leta 2006 v njenem stanovanju v Manhattanu prisilil v oralni spolni odnos, spoznali za krivega. Podobno zgodbo ima tudi Jessica Mann, ki jo je leta 2013 posilil v hotelski sobi.

Njegov primer je spodbudil tudi globalno gibanje #MeToo, režicer pa je kmalu postal tudi simbol za kulturo 'kavč kastingov' v Hollywoodu.