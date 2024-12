Harvey Weinstein vložil pritožbo proti mestu New York

New York, 27. 11. 2024 09.59 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Odvetniki Harveyja Weinsteina so vložili pravni zahtevek proti mestu New York, v katerem trdijo, da njihova stranka prejema neprimerno zdravstveno oskrbo v nehigienskih razmerah v zaporu na otoku Rikers. Zloglasni zaporni kompleks naj bi sicer zaprli leta 2027, vendar se je pred kratkim mesto odločilo, da bodo zaprtje preložili na do sedaj še neznan datum.