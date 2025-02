Harvey Weinstein zaprosil za datum sojenja: Želim si, da se čim prej konča

Harvey Weinstein je sodišče v New Yorku zaprosil, naj čim prej določi datum ponovnega sojenja v zvezi z obtožbami spolnih zločinov, saj se sooča z resnimi zdravstvenimi težavami in ne ve, koliko časa bo še lahko zdržal v zaporu in živel pod takšnimi pogoji.

Weinstein se bo moral znova zagovarjati v primeru posilstva in spolnega napada dveh žensk, ki ga je sodišče aprila 2024 razveljavilo, sam pa je vedno trdil, da so bili spolni odnosi, ki jih je imel z ženskami, sporazumni.

72-letni nekdanji hollywoodski producent in magnat ima kronično mieloično levkemijo, sladkorno bolezen in težave s srcem, poleg zdravstvenih težav pa mu življenje otežujejo tudi težki pogoji življenja, ki jih ima v enem najbolj razvpitih ameriških zaporov. "Vsak dan, ki ga preživim v zaporu Rikers, se čudim sam sebi, kako še vedno hodim. Trudim se zdržati, ker si želim doseči pravico zase, da se vse to čim prej konča," je dejal pred sodnikom.

Sodnik Curtis Farber je odločil, da se bo ponovno sojenje začelo 15. aprila, a ga je 72-letnik zaprosil, če ga lahko premakne na datum v marcu. Weinstein je na sodišče prispel na invalidskem vozičku in z več kot polurno zamudo, pritožil pa se je, da so mu pazniki v zaporu dali napačna zdravila in ga pozabili pravočasno pripraviti za pot na sodišče.

"Prosim vas in vas rotim," je dejal sodniku in dodal, da se sooča z izrednimi razmerami in si želi čim prej zapustiti pekel, kjer živi. Povedal je še, da se občasno začne dušiti, in predvidel, da bo kmalu spet potreboval hospitalizacijo. V bolnišnici je zaradi slabih izvidov krvi nekaj časa preživel že decembra, njegov odvetnik pa je prav tako zaprosil, da bi se sojenje začelo čim prej, kar naj bi izkazovalo človeškost, saj njegov klient umira zaradi raka, v zvezni državi New York pa trenutno velja za nedolžnega.