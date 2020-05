Weinsteina nove obtožbe bremenijo posilstva 17-letnice

Nekdanjega filmskega mogula, ki trenutno prestaja 23-letno zaporno kazen, so doletele nove obtožbe. Svojo zgodbo so delile še štiri ženske. Spolna nadlegovanja, o katerih pričajo, naj bi se dogajala med letoma 1994 in 2013.

Štiri ženske, katerih imen tuji mediji ne razkrivajo, so vložile nove tožbe zoper Harveyja Weinsteina.Ena med njimi trdi, da jo je obsojeni filmski mogul posilil, ko je imela 17 let. Nekatera nadlegovanja naj bi se zgodila, potem ko so producenta spoznale na filmskem festivalu v Benetkah ali v Cannesu.

icon-expand Obtožbam ni videti konca. FOTO: Profimedia

Prva neimenovana ženska, ki prihaja iz zvezne države Tennessee, pa je povedala, da naj bi jo producent povabil v hotelsko sobo, kjer bi se pogovorila o njeni karieri v filmski industriji. Povedala je, da ji je po nadlegovanju tudi zagrozil. Dal ji je jasno vedeti, da, če bo komu povedala, kaj se je zgodilo med njima, bo poskrbel, da ne bo nikoli igrala v nobenem filmu in da bodo njegovi pomočniki našli njo in njeno družino ter jih fizično napadli. V tožbi so omenjeni tudi Weinsteinov brat Bob, podjetje Miramax in podjetje Disney. "Robert Weinstein, Disney, Miramax in Doe Corp so vedeli ali pa bi morali vedeti, da Harvey Weinstein spolno nadleguje in da pod pretvezo, da želi pomagati mladim dekletom, izkorišča svoj položaj in jih vabi v svoja stanovanja, hotelske sobe, pisarne in podobno, da bi jih spolno nadlegoval ali posilil,"piše v obtožnici ena od štirih neimenovanih. Druga tožnica je 70-letna Ekvadorka, ki trdi, da jo je Harvey nadlegoval, ko je imela 24 let. Weinstein naj bi jo porinil v svojo hotelsko sobo v Cannesu leta 1984, ko se je ta z njim želela pogovoriti o filmski industriji. Neimenovana 70-letnica je želela postati režiserka dokumentarnih filmov.

Tretja tožnica, danes stara 38 let, pa je povedala, da jo je Weinstein spoznal v ciprski restavraciji na Manhattnu leta 2008. Stara je bila le 17 let in producent ji je obljubil, da ji bo pomagal priti do želene kariere. Posilil naj bi jo nekaj dni kasneje, ko je prišla na pogovor v njegovo stanovanje. Grozil naj bi ji, da ji bo uničil kariero in življenje, če bo komur koli povedala, kaj se je zgodilo. Zadnja ženska, ki pravi, da je bila nadlegovana leta 2013, pa je 35-letna Madžarka. Takrat je imela 26 let in je Weinsteina spoznala na Beneškem filmskem festivalu. Kot pravi, jo je prisilil v oralni spolni odnos, ko ga je obiskala v njegovi hotelski sobi, da bi opravila avdicijo.