Harveyja Weinsteina pred sodiščem pričakali protesti

Hollywoodski mogotec Harvey Weinstein se je soočil s protesti, ko je prišel na sodišče zaradi obtožb o spolnih napadih. Nanj je čakalo vsaj 20 protestnikov, med njimi tudi zvezdnici Rose McGowan in Rosanna Arquette.

Začel se je sodni proces proti nekoč slavnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki ga več kot 80 žensk obtožuje spolnih napadov ali nadlegovanja. V New Yorku mu sodijo zaradi posilstva doslej še neimenovane žrtve in spolnega napada na Mimi Haleyi. Če bo obsojen, mu grozi do 28 let zapora.

"Verjamemo, da bodo dokazi pokazali, da je obtoženi uporabil svojo moč in vpliv za dostop do svojih žrtev in nato zoper njih storil nasilna kazniva dejanja," je v izjavi dejala okrožna tožilka Los Angelesa Jackie Lacey. "Pohvaliti želim žrtve, ki so se predstavile in pogumno povedale, kaj se jim je zgodilo," je še dodala. "Upam, da bodo vse žrtve spolnega nasilja našle moč in ozdravljenje, ko gredo naprej," je zapisala spletna stran BBC.

FOTO: AP