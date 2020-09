Harveyju Weinsteinu bodo odvzeli britanski viteški red

Harvey Weinstein bo v teh dneh ostal brez reda britanskega imperija, laskavega naziva, ki mu ga je kraljica Elizabeta II dodelila leta 2004, piše The Sun . Kraljica mu je naziv dodelila zaradi njegovega prispevka k britanski filmski kulturi. Viteški red velja za enega najvišjih in najprestižnejših nazivov v Veliki Britaniji.

Odločitev so sprejeli, ker je pred leti podobno storil že francoski predsednik Emmanuel Macron. Ta je leta 2017 odločil, da morajo Weinsteinu odvzeti red legije časti. Macron je to odločitev sprejel že pred tremi leti, ko so se v medijih šele začele pojavljati grozovite zgodbe, povezane z Weinsteinom.

Osramočeni režiser in filmski mogul je bil lani obsojen na 23 let zapora zaradi obtožb več žensk. Weinstein naj bi svoj naziv in funkcijo izrabljal pri najemanju novih igralk ter jih spolno nadlegoval in tudi posiljeval. Naivnim mladim igralkam je obljubljal vloge, če bodo le storile tako, kot jim bo on narekoval.

Odvetniki obsojenega Weinsteina se bodo naslednji teden pritožili na sodbo, čeprav ga čaka še sojenje za najnovejše obtožbe iz Los Angelesa.