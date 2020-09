Harveyju Weinsteinu odvzeli britanski viteški red

Obtoženemu filmskemu mogotcu so odstranili častno nagrado CBE, ki je priznala njegov prispevek k britanski filmski industriji. 68-letni Harvey Weinstein jo je pridobil leta 2004, po obsodbi posilstva in spolnega napada pa so sprožili postopek za odvzem naziva in ga tudi uspešno zaključili. Viteški red velja za enega najvišjih in najprestižnejših nazivov v Veliki Britaniji.

"Kraljica je odredila, da se razveljavi imenovanje Harveyja Weinsteina kot častnega poveljnika civilnega oddelka za odlično delo v Britanskem imperiju, ki je bilo dodeljeno dne, 19. januar 2004, in se njegovo ime izbriše iz registra," je zapisano v The Gazette, uradni javni evidenci medijskih objav Združenega kraljestva. Naziv se sicer lahko odstrani le s privolitvijo kraljice Elizabete II.

Obtožbe več deset žensk leta 2017 so privedle do konca njegove kariere v filmski industriji in spodbudile gibanje#MeToo. Weinstein je bil nekoč eden od najmočnejših hollywoodskih ustvarjalcev, je soustanovitelj producentske družbe Miramax, po njegovi zaslugi so nastali filmi, kot so Angleški pacient (The English Patient), Dobri Will Hunting (Good Will Hunting) in Zaljubljeni Shakespeare (Shakespeare In Love).