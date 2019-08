Hauser na odru poljubil kolegico: je Lola Rozgina naslednica?

33-letni hrvaški violončelist in član instrumentalnega dua 2Cellos Stjepan Hauser je na svojem uradnem Instagram profilu pred nekaj urami objavil videoposnetek s koncertnega nastopa, ki je pritegnil veliko pozornost javnosti. Tokrat ne le zaradi instrumentalne izvedbe Beethovnove simfonije Für Elise, temveč zaradi poljuba, s katerim je zapečatil svoj nastop. Na odru ga tokrat ni spremljal Luka Šulić , drugi član dua 2Cellos, temveč njegova dolgoletna kolegica iz glasbenih voda – 34-letna pianistka Lola Astanova . Med nastopom sta se predajala zvokom igranih instrumentov, na koncu pa sta se spogledala in delila poljub, podoben tistemu, ki smo ga pred časom v podobnem vzdušju videli med igralcem Bradleyjem Cooperjem in glasbenico Lady Gaga .

Med Hauserjevimi oboževalci je nemudoma završalo, pod njegovo objavo pa so se vsuli številni komentarji in vprašanja, ali je Lola njegovo novo dekle. Spomnimo, glasbenik je bil pred časom zaročen s priljubljeno hrvaško glasbenico Jeleno Rozgo, s katero se je nepričakovano razšel, podrobnosti svojega ljubezenskega življenja pa je od takrat spretno skrival.

Čeprav so ga oboževalke zasule s komentarji, kot so: ''Vedela sem, da sta skupaj'', ''Kemija med vama je bila vedno prisotna'', ''To je tvoje najlepše dekle doslej,''se na govorice zaenkrat nista odzvala ne Hauser in ne Astanova. Slednja na svojem Instagramu ni delila nobenega utrinka z nedavnega koncertnega nastopa, zato pa je pred nekaj dnevi na svojem uradnem profilu objavila videoposnetek, na katerem je na klavir zaigral tudi Novak Djoković. No, vsaj tako je delovalo v prvih sekundah posnetka – kasneje se je izkazalo, da je bil zabaven video posnet tako, da je Nole v začetnih kadrih dajal vtis, da je izvrsten pisanist, medtem, ko je v resnici na klavir ves čas igrala Lola.