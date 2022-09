Hauser na rdeči preprogi v Benetkah požel številne pohvale: Noro čeden si

Stjepan Hauser je nastopil na svečani slovesnosti ob razglasitvi zmagovalcev, s katerim se je sklenil letošnji filmski festival v Benetkah. 35-letnik se je na rdeči preprogi dogodka pojavil v črni obleki s podpisom Giorgia Armanija , namesto kravate se je odločil za črn metuljček. Celoten videz je dopolnil s Cartierjevim nakitom. Zaradi njegove elegantne izbire in spretnega poziranja fotografom so bili prisotni celo mnenja, da je videti kot filmski zvezdnik.

Fotografije, ki so zaokrožile po spletu, so navdušile tudi uporabnike družbenih omrežij. Glasbenik je delček dogajanja delil tudi na svojem Instagramovem profilu, pod objavama pa so se zvrstili pozitivni komentarji. Sam je zapisal nekaj besed o tem, kako privilegiranega se čuti, da je lahko s svojim nastopom otvoril ceremonijo ob podelitvi nagrad na 79. izvedbi festivala.