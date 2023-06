Hauser pred nastopom v Armeniji delil fotografijo s Kim: Armenke so lepe

Armenci so navdušeni nad violončelistom Stjepanom Hauserjem. Hrvat je nedavno razprodal koncert v Armeniji, novinarji in množica oboževalcev pa so glasbenika pričakali na letališču, kjer so mu zaželeli dobrodošlico, čeprav je v Armeniji pristal ob četrti uri zjutraj. Hauserjevo gostovanje v Armeniji so spremljale trume oboževalcev, organizatorji pa so morali poskrbeti za varnost, saj bi ob glasbenikovem prihodu v mesto drugače nastal zastoj.