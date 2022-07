Hayden Panettiere v peklu droge in alkohola: Bila sem na vrhu sveta in to uničila

Hayden Panettiere je prvič iskreno spregovorila o odvisnosti, ki jo je vsa leta skrbno skrivala pred javnostjo. Zaradi odvisnosti od alkohola in opioidov je skoraj izgubila vse kariero, družino in živjenje. ''Bila sem na vrhu sveta, potem pa to uničila,'' je bila iskrena 32-letna igralka, ki se je borila tudi s poporodno depresijo. Panettierova, ki je mati 7-letne Kaye , ta se je rodila v zvezi z Vladimirjem Kličkom , se je v nekem trenutku odločila, da si bo poikala pomoč. ''Vase sem vložil mnogo, čakalo me je dosti dela in morala sem biti dovzetna in pripravljena na to,'' je bila odkrita. Sedaj ji je uspelo, prav tako pa se je vrnila tudi na delo. Ponovila bo vlogo Kirby Reed v naslednjem filmu Krik.

''To zame ni bilo lahko, bilo je mnogo vzponov in padcev,'' je opisala svojo pot do treznosti in sreče in dodala, da ničesar ne obžaluje: ''Hvaležna sem tudi za najslabše stvari, ki so se mi zgodile. Počutim se izpopolnjena. In počutim se, kot da sem dobila drugo priložnost.''

V intervjuju se je spomnila svojih začetkov in prvega stika z drogami. Pri 11 letih prvič dotaknila zezdništva, za njo so bile številne vloge v limonadah, samo štiri leta kasneje pa ji je nekdo iz njene ekipe pričel ponujati posebne 'tabletke za srečo' (antidepresive), vsakič kakšno, preden se je sprehodila po rdečih preprogah velikih dogodkov: ''Vse z namenom, da bi bila na intervjujih bolje razpoložena. Nisem imela pojma, da ta stvar ni primerna, niti nisem razmišljala o tem, kakšne bodo posledice, kaj prinaša odvisnost.''

Kasneje je redno uživala alkohol in občasno jemala opioide, med tem pa je njena kariera cvetela: ''Rešilo me je samo to, da si nisem smela privoščiti opitosti pred kamero na snemalnem setu.'' Zvezdnica, ki je pri šestnajstih je sprejela vlogo Claire Bennet v seriji Heroji, je iskreno priznala, da so stvari ušle nadzoru v času, ko ni bila pred kamerami: ''Z leti so alkohol in droge postali nekaj, brez česar nisem mogla živeti.''

Leta 2014 je igralka dobila vlogo v seriji Nashville. Njena nosečnost je bila vzporedno tudi zgodba glavnega lika, katega demoni so preganjali tudi Panettierjevo. ''To so bila resnično težka leta,'' je povedala, zgodbe o alkoholizmu in poporodni depresiji pa so postale del njenega življenja. Hitro je poiskala pomoč zaradi depresije, njena odvisnost od alkohola pa se je stopnjevala. ''Nikoli nisem imela občutka, da želim škodovati svojemu otroku, vendar z njim tudi nisem želela preživljati časa,'' je bila iskrena. Med nosečnostjo ni popivala, vendar so stvari krenile navzdol po Kayinem rojstvu: ''V mojem življenju je bila samo sivina.''