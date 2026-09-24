Hayden Panettiere pred smrtjo skrivaj na zdravljenje zaradi prevelikega odmerka

Prav zaradi dolgoletnih težav z odvisnostjo sta imela Brian ali Zach Hickerson , brata, ki sta z igralko Hayden Panettiere odpotovala v Južno Karolino, dostop do zdravila Narcan. Gre za pripomoček njune medicinske pomoči, ki izniči učinek prevelikega odmerka drog, zanj pa se je v ZDA treba registrirati.

Kot je navedeno v obsežnem poročilu mrliškega oglednika, je eden od bratov Hickerson trdil, da je bila zvezdnica le nekaj tednov pred smrtjo v ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Malibuju, kar je potrdil tudi njen oče, ki je dejal, da je igralka tam preživela dva ali tri tedne.

"Hayden se je z odvisnostjo borila že od zgodnjih 20. let in se je zdravila v več različnih ustanovah," besede 67-letnega Skipa navaja poročilo. Kot je še dodal, se je hči borila tudi s poporodno depresijo, zaradi česar so njene težave z odvisnostjo postale še večje. Žalujoči oče je spregovoril tudi o njenem burnem odnosu s partnerjem Brianom Hickersonom in dejal, da je 37-letnik prinašal le težave.