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Hayden Panettiere pred smrtjo skrivaj na zdravljenje zaradi prevelikega odmerka

Los Angeles, 24. 09. 2026 08.01 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Hayden Panettiere

Igralka Hayden Panettiere naj bi le nekaj tednov preden je v Južni Karolini umrla zaradi prevelikega odmerka drog skrivaj prostovoljno odšla na zdravljenje odvisnosti. Kot je zapisano v poročilu mrliškega oglednika, naj bi bila zvezdnica dolgoletna odvisnica od drog, alkohola in smejalnega plina.

Prav zaradi dolgoletnih težav z odvisnostjo sta imela Brian ali Zach Hickerson, brata, ki sta z igralko Hayden Panettiere odpotovala v Južno Karolino, dostop do zdravila Narcan. Gre za pripomoček njune medicinske pomoči, ki izniči učinek prevelikega odmerka drog, zanj pa se je v ZDA treba registrirati.

Hayden Panettiere naj bi se skušala pozdraviti odvisnosti, a ji ni uspelo.
Hayden Panettiere naj bi se skušala pozdraviti odvisnosti, a ji ni uspelo.
FOTO: Profimedia

Kot je navedeno v obsežnem poročilu mrliškega oglednika, je eden od bratov Hickerson trdil, da je bila zvezdnica le nekaj tednov pred smrtjo v ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Malibuju, kar je potrdil tudi njen oče, ki je dejal, da je igralka tam preživela dva ali tri tedne.

"Hayden se je z odvisnostjo borila že od zgodnjih 20. let in se je zdravila v več različnih ustanovah," besede 67-letnega Skipa navaja poročilo. Kot je še dodal, se je hči borila tudi s poporodno depresijo, zaradi česar so njene težave z odvisnostjo postale še večje. Žalujoči oče je spregovoril tudi o njenem burnem odnosu s partnerjem Brianom Hickersonom in dejal, da je 37-letnik prinašal le težave.

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Poročilo je razkrilo tudi nekatere podrobnosti zadnjega dne življenja 36-letne igralke. V stanovanju, v katerem je stanovala z bratoma Hickerson, so našli več različnih drog, ki naj bi pripadale igralki, v nekaterih pa so našli sledi fentanila, ki je bil na koncu za Hayden tudi usoden.

Mrliški oglednik je tudi uradno potrdil, da je bil za igralkino smrt kriv prevelik odmerek mamil, ki ga je vzela ponesreči, saj so bile v tableti tudi sledi fentanila, ki velja za zelo močno drogo. Kot so pokazali toksikološki izvidi, je imela v krvi sledi tudi nekaterih drugih drog.

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Hayden Panettiere igralka smrt odvisnost zdravljenje

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Eliza Dupre
24. 09. 2026 08.23
Samo opomba: Narcan ne izniči učinka vseh drog, ampak samo opiatov.
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