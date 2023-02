Hčere Brucea Willisa hvaležne za vso podporo očetu po diagnozi demence

31-letna Scout Willis je v zgodbi na Instagramu zapisala svoje občutke, po tem, ko je skupaj s svojo družino sporočila, da se je zdravstveno stanje njenega očeta Bruca Willisa poslabšalo. Objavila je selfi z zapisom: "Čustveno sem utrujena in prevzeta, ampak čudim se ljubezni, ki jo toliko ljudi goji do mojega očeta."

Scout, Rumer in Tallulah Willis so na družbenem omrežju izrazile hvaležnost za vso podporo očetu.

Scoutino zgodbo sta na svojih profilih delili tudi njuni sestri, ki sta prav tako izrazili hvaležnost za vso podporo, ki jo je prejel njihov oče in celotna družina. "Pridružujem se Scoutinim bujnim občutkom ljubezni do našega očeta in družine," je zapisala 29-letna Tallulah , 34-letna Rumer pa dodala, da je tudi ona hvaležna in presenečena nad podporo, ki jo je prejel njen drag oče.

Bruce Willis se je lani poslovil od igralskega poklica, saj so mu diagnosticirali afazijo, ki je vplivala na njegove kognitivne sposobnosti. V četrtek je njegova družina (Bruceova žena Emma Heming Willis s hčerama Mabel in Evelyn ter nekdanja žena Demi Moore s hčerami Scout, Rumer in Talullah) na družbenem omrežju sporočila, da je njegove stanje napredovalo. "Sedaj imamo natančnejšo diagnozo frontotemporalne demence (znana kot FTD). Na žalost so težave s komunikacijo le eden od simptomov bolezni, s katero se sooča Bruce. Čeprav je to boleče, je natančna diagnoza olajšanje."