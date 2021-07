Hčere Matta Damona se rade norčujejo iz njegovih filmov

Priljubljeni igralec Matt Damon je morda res eden najslavnejših igralcev na svetu, a zaradi tega njegove štiri hčere do njega niso nič manj stroge. V intervjuju za tuj medij je povedal, da se iz njegovih manj uspešnih filmov z veseljem norčujejo, kar pripomore k temu, da kljub slavi ostaja na realnih tleh.

icon-expand Matt Damon FOTO: AP

Matt Damon je v intervjuju za CBS Sunday Morning, med promocijo svojega novega filma Stillwater, povedal, da njegovi otroci njegove filme ocenjujejo brez usmiljenja, med drugim njegova 15-letna hči Isabella celo vztrajno zavrača ogled očetovega z oskarjem nagrajenega filma Dobri Will Hunting. "Ne želi pogledati nobenega filma, v katerem nastopam, ki bi ji morda bil všeč. Rada se norčuje iz mene," je v smehu dejal igralec in delil enega od njunih pogovorov: "Moja hči je rekla: 'Hej, se spomniš tistega filma Zid, v katerem si bil?' In odgovoril sem: 'Njegov naslov je Kitajski zid (angleški naslov filma je The Great Wall, kar lahko v angleščini pomeni veliki ali izjemen zid, op. a.)', ona pa meni nazaj: 'Očka, pri tem filmu ni bilo nič izjemnega. Moje noge drži trdno na tleh.'"

icon-expand Matt Damon z ženo in hčerami. FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je 50-letni Matt voditeljici povedal, da je vlogo v novi kriminalni drami sprejel šele po družinskem sestanku, v katerem se je pogovoril z ženo Luciano in njunimi štirimi hčerami: 15-letno Issabello, 12-letno Gio in 10-letno Stello. V družini imajo namreč pravilo, da nikoli niso narazen več kot dva tedna, a so to pravilo za film Stillwater prekršili, kar je bilo po Damonovih besedah zelo težko. Vendar družina razume, da mu njegovo delo veliko pomeni: "Všeč mi je, ker vedo, da imam rad svojo službo. Vedo, da vzame veliko časa in zahteva veliko dela ter me napolni."

Zvezdnik franšize Bourne je bil med snemanjem in režiranjem filma, ki je bil premierno predstavljen v Cannesu, dlje časa daleč od svojih otrok, a se bo zato letošnjo jesen delu izogibal. Z družino se bo namreč preselil v New York, kjer bo hčeram v oporo pri navajanju na nove šole. Močna prisotnost mu je namreč zelo pomembna: "Poglejte, odraščajo z veliko več stvarmi, kot sva jih imela njihova mama in jaz. Zato paziva na to." Kljub temu da skuša biti pozoren, je igralec priznal, da ga skrbi, da bodo njegovi otroci živeli bolj privilegirano življenje: "Ja, skrbi me. Ampak mislim, da sem s prihodom na Harvard spoznal veliko zelo bogatih otrok in nekateri so zelo trpeli. Njihovi starši jim niso bili v oporo, niti najmanj. Spomnim se, da sem pomislil: Oh, razumem, denar ne reši vsega."