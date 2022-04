Hčere ruskih oligarhov: jahte, zasebna letala in luksuzna potovanja

Nekateri otroci najbogatejših Rusov so nedavno na družbenih omrežjih izrazili svoje nestrinjanje z rusko invazijo na Ukrajino. Od Marie Jumaševe, hčere Putinovega tesnega sodelavca, do Ksenie Sobčak, drugorojenke Putinovega dolgoletnega prijatelja. Protestna sporočila proti potezam ruskega predsednika pa so bila le kaplja v morju številnih preteklih objav, v katerih so pripadnice družbene smetane razkazovale svoje izjemno bogastvo. Je njihovo življenje na veliki nogi po zmrznjenju premoženja njihovih staršev sedaj ogroženo?

Ksenia Sobčak je televizijska voditeljica in igralka, ki se je leta 2018 podala v politične vode, saj je kandidirala za predsednico Rusije. Je hči prvega demokratično izvoljenega župana Sankt Peterburga, Anatolija Sobčaka, ki je bil Putinov profesor in mentor. Novinarka ima na Instagramu kar 9,3 milijona sledilcev, tam pa razkazuje svoje razkošno življenje. Od modnih fotografij, v katerih se ponaša z dragimi oblekami, do fotografij iz potovanj z zasebnim letalom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

19-letna Maria Jumaševa, vnukinja nekdanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina, sodi med tiste, ki na Instagramu glasno protestirajo proti vojni na ukrajinskih tleh, sicer pa družbeno omrežje uporablja za objavljanje utrinkov iz svojega življenja. Na njenem profilu, kjer ima skoraj 19 tisoč sledilcev, lahko najdemo fotografije iz številnih potovanj in razkošnih stanovanj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bodo sankcije vplivale na boemsko življenje? Premožne dedinje so se sedaj znašle pred oviro. Sankcije (od prepovedi vstopa v državo do zamrznjenega premoženja), ki so jih zoper Rusijo sprejele ZDA, Velika Britanija, Evropska unija in nekaj drugih držav, so namreč posredno ali neposredno doletele tudi njih. A kot pravi Lisa Peskova, te ne bodo imele večjih posledic zanje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Lisa, hči tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova, se je za Insider odzvala na sankcije zoper ruske elite, ki zadevajo njeno družino. "Zdijo se mi popolnoma nepravične in neutemeljene. Bila sem presenečena, da so uvedli sankcije za nekoga, ki je star 24 let in nima nobene veze s situacijo." Dodala je, da te sicer ne bodo finančno vplivale nanjo, bodo pa pomenile, da ne bo mogla potovati, kar jo žalosti. Peskova je pri rosnih 24-letih magistrica mednarodnih odnosov in ustanoviteljica podjetja za komunikacije. Za tuj medij je še dejala, da se zaveda svojih priložnosti, ki jih ostali nimajo, a pojasnjuje, da bi bi brez možganov te težko izkoristila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vplivnica ima na Instagramu 252 tisoč sledilcev, ki jim ponosno kaže utrinke iz svojega privilegiranega življenja. Pozira v številnih modnih opravah na različnih elitnih dogodkih in potovanjih, na veliko fotografijah pa je skupaj s svojim vplivnim očetom. Med tistimi, ki jih zadevajo sankcije, je tudi Sofia Abramovič, 27-letna hči Romana Abramoviča, milijarderja in lastnika nogometnega kluba Chelsea. Tudi ona na Instagramu objavlja veliko fotografij iz glamuroznih počitnic, kjer pozira na plaži, jahti ali pred zasebnim bazenom. Je velika ljubiteljica živali, zato na profilu ne manjka fotografij konjev in psov, objavlja pa tudi utrinke iz vsakdanjega življenja na družinskem posestvu v Sussexu, ki je vredno približno 22 milijonov evrov. Sofia se je leta 2003, ko je Abramovič kupil priljubljen nogometni klub, skupaj z družino iz Rusije preselila v Anglijo, kjer imajo poleg vile v Sussexu še dve nepremičnini v Londonu. Tam je obiskovala zasebno šolo, kamor naj bi se iz Sussexa s starejšima sestrama pripeljala kar s helikopterjem. Sankcije Velike Britanije zoper njenega očeta sedaj ogrožajo njen razkošni življenjski slog, saj so oligarhu zamrznili premoženje in zasegli nekaj njegovih nepremičnin.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ukrepi britanske vlade so doleteli še Polino Kovalevi, 26-letno pastorko ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Kot smo že poročali, ima ta v lasti luksuzno stanovanje v Londonu, ki ga je pri komaj 21 letih kupila za kar 5,2 milijona evrov. Njeno premoženje v Združenem kraljestvu je sedaj zamrznjeno, v državo, ki naj bi jo zapustila konec marca, pa se zaenkrat ne sme vračati.

Svoj profil na Instagramu je sicer Polina že izbrisala, je pa prej tam redno objavljala utrinke iz svojega boemskega življenja. Ruska raziskovalna novinarka Marija Pevčik je o njej tvitnila, da je glamurozno rusko dekle iz Londona. "Živi v ogromnem stanovanju v Kensingtonu in obožuje zabave. Njen profil na Instagramu izgleda, kot da je nenehno na počitnicah." Zapisu, ki je hitro postal viralen, je priložila nekaj fotografij, na katerih je viden Polinin razkošni življenjski slog.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke