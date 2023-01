Hčeri Cindy Crawford se nepotizem v Hollywoodu ne zdi nič posebnega

Razprava o nepotizmu v Hollywoodu se nadaljuje. Po tem, ko so svoje mnenje o tej temi izrazili že Hailey Bieber , Gwyneth Paltrow , Tom Hanks in Kate Hudson , se je sedaj oglasila še Kaia Gerber , ki je v intervjuju za revijo Elle dejala, da se ji nepotizem v Hollywoodu v resnici ne zdi nič takega. 21-letnica, katere starši so že uspeli, meni, da je za uspeh v igralstvu zaslužna-sama.

V igralstvu je sicer kar nekaj primerov nepotizma in otrok zvezdnikov, ki so svojo priložnost dobili prav na račun slavnih staršev oziroma sorodstvenih ali prijateljskih vezi. Med njimi so: Allison Williams , Charlie Hall , Emma Roberts , Riley Keough , Billie Lourd , Carrie Fischer , Ben Stiller , Jaden Smith , Dan Levy , Dakota Johnson , Colin Hanks in Ansel Elgort .

21-letna Kaia sicer ni zanikala prednosti, ki jo ima zaradi staršev, a ji je ta vedno – po njenih besedah – služila kot odličen vir informacij in nasvetov ljudi, ki so v zabavni industriji. "Moja mami se je vedno šalila, da če bi imela to možnost, da bi s klicem lahko prišla do sodelovanja v Chanelovi kampanji, bi to uredila zase in ne zame," je dejala manekenka, pri čemer pa je pozabila, da bi njena slavna mama po vsej verjetnosti lahko poklicala nekoga pri Chanelu in naredila točno to, dodala pa je še: "Preko mame sem spoznala neverjetne ljudi, s katerimi sedaj tudi sodelujem."