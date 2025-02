Hčerki Drew Barrymore navdušeni nad znamenito mamino vlogo

Film sta si hčerki ogledali nekega večera, ko so prespali skupaj s prijatelji. "Res je zabavno, da sta zdaj že dovolj stari – imata skoraj 11 in 13 let," je dejala Barrymore. Predvsem starejša hči je bila nad mamino igro, preprosto rečeno, navdušena. "Ko bom imela fanta v srednji šoli, bo to najin skupni kostum za noč čarovnic. On bo Steve in jaz bom ti," je dejala. Drew je le stežka ubesedila občutek, ko sta bili navdušeni nad njeno predstavo.

Čeprav lik Casey v grozljivki iz leta 1996 umre že v prvih minutah filma, je pustil velik pečat na njeni bogati karieri. Kot je dejala v enem od prejšnjih intervjujev, je Krik pomembno vplival tudi na celoten žanr grozljivk v Hollywoodu.