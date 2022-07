Hčeri Kristen Bell in Daxa Sheparda končno spita v svojih posteljah

Igralca Kristen Bell in Dax Shepard po devetih letih znova spita sama, saj sta do pred kratkim v njuni spalnici spali še hčerki, 9-letna Lincoln in 7-letna Delta. Kot je v intervjuju povedala 42-letna zvezdnica, sta se hčeri končno preselili v svojo sobo, kjer sedaj spita v lastnih posteljah in ne na dodatni vzmetnici v spalnici staršev.

Kristen Bell je v teh dneh še posebej ponosna mama. Njeni hčeri, 9-letna Lincoln in 7-letna Delta, sta namreč končno zapustili spalnico staršev in sedaj spita v svoji sobi. Kot je v intervjuju pred kratkim razkrila njuna 42-letna mama, sta deklici spali na dodatni vzmetnici v njeni in Daxovi spalnici, starša pa sta sedaj končno doegal, da spita sami. icon-expand Kristen Bell in Dax Shepard FOTO: Instagram "Pravkar smo diplomirali v tem, da spita sami v svoji sobici in ne vzmetnici v najini spalnici. Sedaj mi lahko čestitate-uspelo nama je, spita v svoji sobici, kjer imata potelji drugo ob drugi in se lahko stiskata med seboj in ne samo z nama," je povedala igralka. Zvezdnica je o spalnih navadah njene družine spregovorila že meseca februarja v podcastu njenega moža, sedaj pa je pojasnila, da sta se s Shepardom morala hčerkama prilagajati tudi glede časa spanja, saj sta šli deklici v posteljo pred njima. icon-expand Dax Shepard s hčerkama FOTO: Instagram "Midva nisva šla spat ob istem času kot dekleti, zato sva napolnila baterije najinih brezžičnih slušalk, jih prilagodila televiziji in poiskala serijo, ki sva jo gledala med časom, ko sta onidve spali na vzmetnici poleg najine postelje," je še razkrila zvezdnica. PREBERI ŠE Kristen Bell o zasebnosti svojih hčera: Ne želim se odločati namesto njiju Zvezdnika sta sicer znana po svojih kontroverznih metodah starševstva, tako sta v preteklosti razburjala z izjavami o higienskih navadah njunih dveh hčerk, da bi končno začeli spati v svojih posteljih, pa sta Delto celo zaklepla v sobo, dokler nista še sama šla spat.