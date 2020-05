Hčeri Lori Loughlin pretreseni zaradi priznanja krivde

21-letna Isabella Rose Giannulli ter njena leto mlajša sestra Olivia Jade se bojita posledic, ki jih prinaša priznanje krivde njune mame Lori ter očeta Mossima . Slavna igralka bo s priznanjem glede sodelovanja v goljufiji morala tudi v zapor in sicer za dva meseca. Ravno to dejstvo pa je tisto, ki Isabello ter Olivio najbolj skrbi.

Olivia Jade Giannulli, Lori Loughlin in Isabella Rose Giannulli so spletle trdne družinske vezi.

Čeprav se sestri strinjata s priznanjem in sta izjemno veseli, da je enoletna kalvarija končno za njimi, pa ob dejstvu, da bo njuna mama preživela kar nekaj časa v enem od ameriških zaporov, čutita nemir. Kot so povedali prijatelji družine, punci veliko časa preživljata z očetom in mamo, v kratkem času so spletli trdne vezi.